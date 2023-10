Frontlage in der Ukraine Selensykjs Gegenoffensive steckt in Putins Verteidigungslinien fest - was nun? Meinung – Michael Clasen | 05.10.2023, 07:17 Uhr | Update vor 54 Min. Wolodymyr Selenskyj (m.) ist überzeugt von dem Ziel, alle von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern. Dafür bräuchte er ungebrochene Unterstützung aus den USA und Europa. Archivfoto: dpa/Planet Pix Pool via ZUMA Press Wire up-down up-down

Gerät die Ukraine im russischen Angriffskrieg in die Defensive? Die Gegenoffensive steckt in Putins Verteidigungslinien fest. Jetzt bröckelt auch noch der Rückhalt – in Europa, aber vor allem in den USA.