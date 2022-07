In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery : „Wir brauchen den absoluten Schutz von Hilfspersonen.“ Ärzte und Pfleger in Notlazaretten dürften nicht an ihrer Arbeit gehindert werden, sondern sie müssten ohne Ansehen der Person Hilfe leisten können. Das derzeitige Vorgehen der Polizei gegen das medizinische Personal sei mit den Standards in Europa nicht vereinbar. Ärzte und Pfleger dürften nicht zu Kombattanden erklärt werden.

In der Nacht gab es in Istanbul erneute Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Am Morgen wurde der zentrale Taksim-Platz wieder für Fußgnger freigegeben. Auf dem für den Verkehr weiterhin gesperrten Platz und an den Zugangsstraßen waren nach Augenzeugenberichten zalreiche Polizisten versammelt.

Der Taksim-Platz in der türkischen Metropole war nach der gewaltsamen Räumung des Gezi-Parks am Samstagabend abgeriegelt worden. Demonstranten hatten am Sonntag versucht, dorthin zu gelangen. Dabei war es zu schweren Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen, die Tränengas und Wasserwerfer einsetzten.