Streit in der Koalition Grünen-Politiker Hofreiter attackiert Scholz: „Das Problem sitzt im Kanzleramt" Von Jakob Patzke | 24.08.2023, 11:30 Uhr Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter war am Mittwoch in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz" zu Gast. Archivfoto: imago images/Future Image

Die Bundesregierung droht in Streit zu versinken. Grünen-Politiker Anton Hofreiter machte am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ deutlich, wer die Hauptverantwortung für die derzeitige Situation trägt: die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz.