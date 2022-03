Wenn Bakterien rot sehen: Weil immer mehr von ihnen unempfindlich auf Antibiotika reagieren und diese wirkungslos werden, arbeiten Forscher an Alternativen. FOTO: dpa / Bodo Marks Biotech-Firmen sorgen für Innovation Wirkungslose Antibiotika: An diesen Alternativen arbeiten Forscher Von Marian Schäfer | 11.03.2022, 13:21 Uhr

Jährlich erkranken in Deutschland Zehntausende Menschen an Keimen, gegen die Antibiotika nicht mehr richtig wirken. Viele sterben. Im Interview erklärt der Chemiker Mark Brönstrup, an welchen Lösungen Forscher arbeiten.