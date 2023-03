Frankfurt Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Islamismus Anschlag in Frankfurt geplant - 18-Jähriger festgenommen Von dpa | 09.03.2023, 16:01 Uhr

Er plante laut Landeskriminalamt einen islamistischen Anschlag in Frankfurt am Main: Auf dem Weg zur Terrormiliz IS ist ein 18-Jähriger an der Grenze zu Österreich festgenommen worden.