Türkei greift Ziele in Nordsyrien an Foto: Baderkhan Ahmad/AP/dpa up-down up-down Militär Angriffe auf kurdische Milizen - Was steckt dahinter? Von dpa | 23.11.2022, 17:09 Uhr

Die Türkei sieht kurdische Milizen als Drahtzieher eines Anschlags in Istanbul - und greift deren Stellungen in Syrien und Irak an. Auch der Iran attackiert Kurden im Nachbarland Irak. Ein Zufall?