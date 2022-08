HANDOUT - Eoin Satellitenfoto zeigt das Gefangenenlager von Oleniwka in der östlichen Provinz Donezk, nachdem bei einem Angriff auf das Gefängnis ukrainische Soldaten getötet wurden. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Uncredited up-down up-down Ukraine Angriff auf Gefangenenlager: UN kündigen Untersuchung an Von dpa | 04.08.2022, 11:29 Uhr

In einem Kriegsgefangenenlager in der Ostukraine waren in der vergangenen Woche 50 Inhaftierte getötet worden. Die Ukraine und Russland beschuldigen jeweils den anderen. Nun kündigt die UN eine Untersuchung an.