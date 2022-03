Deniz Yücel FOTO: Swen Pförtner „NSU 2.0“-Drohschreiben Angeklagter bedroht Journalist Deniz Yücel in Zeugenstand Von dpa | 24.03.2022, 15:21 Uhr | Update vor 29 Min.

Dutzende Schreiben mit Todesdrohungen und der Unterschrift „NSU 2.0“ wurden seit 2018 versandt. Ein 54-Jähriger steht deshalb in Frankfurt vor Gericht. Dort geht er am Donnerstag einen der Empfänger direkt an.