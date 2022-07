ARCHIV - «Niemand soll sich als Elternteil zweiter Klasse fühlen» (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Familie Ampel setzt rechtliche Gleichstellung lesbischer Mütter Von dpa | 16.07.2022, 11:44 Uhr

Bundesjustiziminister Buschmann will Regeln schaffen, damit Kinder von Geburt an eine rechtssichere Beziehung zu beiden Elternteilen haben. Noch in diesem Jahr soll es ein Gesetzentwurf geben.