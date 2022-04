ARCHIV - Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder, der von Rheinmetall Landsysteme gebaut. Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze Krieg in der Ukraine Ampel-Koalition will Waffenlieferungen beschleunigen Von dpa | 26.04.2022, 11:26 Uhr | Update vor 4 Min.

Können sich die Ampel-Fraktionen und die CDU/CSU in dieser Woche im Bundestag in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine zusammenraufen? Erst einmal liegen jetzt zwei getrennte Anträge vor.