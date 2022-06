„Wir halten fest zusammen und wir geh’n durch dick und dünn, wir werden niemals untergeh’n.“ Der Klingelton hallt noch etwas nach. Im Wohnzimmer der Familie riecht es nach Kaffee und Wärme. „Das Lied spiegelt unseren Zusammenhalt wider“, sagt Jennifers Mutter in weichem Schwäbisch. Sie stellt Zitronenkuchen in die Mitte des Tisches. Draußen erheben sich sanft die Hügel des Schwäbischen Waldes.

Schüsse auf dem Schulflur. Als sich Tim Kretschmer Jennifers Klasse im Chemiesaal nähert, wirft der Lehrer die Tür zu und schließt ab. „Schnell! Alle in den Materialraum!“ Der Amokläufer feuert durch die geschlossene Tür. Neben Jennifer steht die junge Referendarin Sabrina Schüle. Sie wird getroffen. Lisa, Jennifers Freundin, bekommt einen Streifschuss ab. Sie wird überleben, Frau Schüle nicht. „Ich habe bis zuletzt gedacht, dass sie es schafft“, sagt Jennifer. Sie knetet ihre Hände. Lehrer und Schüler wollen Frau Schüle retten, sind gleichzeitig in lähmender Todesangst.

Es beginnt um 9.33 Uhr. „Da gab es den ersten Notruf“, sagt Jennifer. Steffen Sailer, ein Mitschüler aus der Parallelklasse, setzt ihn ab. „Albertville-Realschule. Da gibt’s eine Schießerei“, ruft er in sein Handy. Winnendens Oberbürgermeister wird ihm am ersten Jahrestag des Amoklaufs sagen, dass er seine schnelle Reaktion für heldenhaft hält. Steffens Klasse schreibt gerade eine Mathearbeit, als es an der Tür klopft. Davor steht Tim Kretschmer mit einer Beretta 92, die er aus dem Schlafzimmer seiner Eltern mitgenommen hat.

Es ist Jennifers Klingelton. Ein Trostlied, das erklingt, wenn sie anruft. Heute vor vier Jahren hatte sie diesen Ton noch nicht. Ihr Anruf kam um 10.14 Uhr. „Mama, bei uns in der Schule ist geschossen worden.“ Der Amokläufer ist in seine ehemalige Schule gestürmt und hat mit einer großkalibrigen Pistole acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen getötet. Dutzende Menschen werden teils schwer verletzt.

Geste der Hilflosigkeit

„Der Täter macht sich keine Gedanken, was er anrichtet.“ Jennifers Mutter hat sich auf ihrem Stuhl zurückgesetzt und lässt ihre Hände auf die Oberschenkel fallen. Eine Geste der Hilflosigkeit. Sie spricht über den Täter in der Gegenwart. „Wer hat den Amokläufer eigentlich eingeladen, sich zu euch an den Tisch zu setzen?“, hat die Psychologin damals gefragt, als Jennifer ihre Albträume nicht mehr ausgehalten hat und Hilfe bei ihr suchte. Jeden Tag haben sie in der Familie über den Amoklauf gesprochen. Jennifers jüngere Geschwister gingen auf Schulen nah am Tatort, auch um sie hatten die Eltern Angst. Sie sollen den Täter nicht ihr Leben bestimmen lassen, hat die Psychologin gesagt. Sich amokfreie Zonen schaffen.

Die Therapie hat geholfen. Ein bisschen. Jennifer kann dennoch nicht mehr im Dunkeln schlafen. Ihrer kleinen Schwester Kathrin, mit der sie sich ein Zimmer teilt, macht das nichts aus. Mit Tim Kretschmer müssen sie leben, denken sie. Damit, dass sein Vater, ein Sportschütze, seine Waffen nicht richtig wegschloss. Dass Tim dauernd Killerspiele am Computer spielte. Dass in ihm dieser Plan reifte und ihn niemand hinderte, ihn umzusetzen. „Es ist eine Mischung aus Wut und Trauer“, sagt Jennifer.

Sie steht vor ihrer alten Schule und fröstelt. Kalt ist es. Noch will der Frühling nicht kommen. Die Fassade aus Glas ist neu, und man kann jetzt von drinnen gut sehen, wer sich der Schule nähert. 15 Menschen hat Tim Kretschmer vor vier Jahren erschossen. Acht Schülerinnen, einen Schüler, drei Lehrerinnen, einen Gärtner, einen Autoverkäufer, einen Kunden. Der Vater eines getöteten Mädchens gründete das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden. Es setzt sich ein gegen Gewalt an Schulen und gegen Waffenbesitz. Mehr als fünf Millionen Schusswaffen gibt es in den privaten Haushalten in Deutschland.

Jennifer schaut auf die Gedenkplatten vor dem Schuleingang. Sie hat mit anderen ehemaligen Schülern der Albertville-Realschule ein Buch geschrieben. „Die Schüler von Winnenden. Unser Leben nach dem Amoklauf.“ Ein bedrückendes Buch, das gut geschrieben ist und kluge Reflexionen enthält. Am Jahrestag wird es eine Trauerfeier geben. Gottesdienste, eine Lichterkette, ein Baum wird gepflanzt, als Zeichen für das Leben.

Die Schüler von Winnenden – Unser Leben nach dem Amoklauf: Marie Bader u.a.; Würzburg, Arena-Verlag 2013. 162 S., 9,99 Euro.

ISBN 978-3-401-06756-8