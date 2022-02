Rainer Maria Woelki FOTO: Rolf Vennenbernd Politik Alle Gremien im Erzbistum Köln gegen Rückkehr von Woelki Von dpa | 17.02.2022, 11:17 Uhr | Update am 17.02.2022

In zwei Wochen will der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach längerer Auszeit in sein Amt zurückkehren. Die Gremien des Erzbistums halten das für keine gute Idee.