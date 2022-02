Coronavirus - Hamburg FOTO: Axel Heimken Politik Alkoholverkaufsverbot und Kontaktbeschränkung fallen weg Von dpa | 18.02.2022, 14:33 Uhr | Update vor 10 Std.

Ab Samstag können Geimpfte und Genesene in Hamburg wieder in unbegrenzter Zahl privat zusammenkommen. Außerdem fallen laut der am Freitag geänderten Corona-Eindämmungsverordnung des Senats das Alkoholverkaufsverbot und die Sperrstunde in der Gastronomie weg, wie die Sozialbehörde mitteilte. Bislang mussten Lokale um 23.00 Uhr schließen, Alkohol durfte in Hamburg schon nach 22.00 nicht mehr verkauft werden. „Es bleibt aber dabei, dass keine offenen Getränke zum Mitnehmen verkauft werden dürfen“, stellte die Behörde klar.