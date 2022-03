Reem Alabali-Radovan FOTO: Britta Pedersen Integration Alabali-Radovan: Gleichstellung ist Basis für Demokratie Von dpa | 04.03.2022, 16:36 Uhr | Update vor 59 Min.

Die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat zum Internationalen Frauentag am 8. März das Ziel bekräftigt, mehr für die Gleichstellung der Geschlechter zu tun. Wie sie am Freitag in Berlin mitteilte, gelte den aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kindern derzeit besondere Solidarität.