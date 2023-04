Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kürzlich bei seinem Besuch am Kernkraftwerk Isar 2. Foto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down Bayrischer Atom-Alleingang AKW-Betrieb in Länderregie? Politiker schütteln über Söders Vorschlag den Kopf Von dpa | 17.04.2023, 08:10 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Atomkraft in Deutschland fand am Samstag ihr Ende – eigentlich. CSU-Chef Markus Söder will das AKW Isar 2 in Eigenregie weiterbetreiben. Grüne, SPD und FDP finden deutliche Worte für diese „politische Geisterfahrt“. Aus der Union kommt allerdings auch Unterstützung.