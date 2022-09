KINA - Für den Notfall vorsorgen Foto: Kay Nietfeld up-down up-down Brandbrief zu Habecks Atomplan AKW-Betreiber zu Habeck: Reservebetrieb „technisch nicht machbar“ und | 07.09.2022, 15:45 Uhr Von Sören Becker dpa | 07.09.2022, 15:45 Uhr

Der Betreiber des Atomkraftwerkes Isar 2 haut in einem Brief an das Wirtschaftsministerium auf den Putz: Der Reserveplan von Robert Habeck sei nicht umsetzbar.