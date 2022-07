Aktivisten berichteten am Donnerstag von heftigen Attacken der Regierungstruppen in vielen Landesteilen. Dabei seien im Großraum Damaskus auch Kampfhubschrauber eingesetzt worden. Die Hauptstadt glich nach Angaben von Bewohnern einer Geisterstadt.

Nach Spekulationen über den Aufenthaltsort von Baschar al-Assad und mögliche Rückzugspläne des Präsidenten zeigte das syrische Staatsfernsehen am Abend Bilder, auf denen zu sehen war, wie der neue Verteidigungsminister Fahd Dschasim al-Fredsch seinen Amtseid vor dem Staatschef ablegt.

Al-Fredschs Vorgänger Daud Radscheha war am Vortag zusammen mit mindestens zwei weiteren hochrangigen Assad-Vertrauten bei dem Anschlag in Damaskus getötet worden. Nach dem Anschlag hatten Regimegegner gemeldet, die Präsidentenmaschine sei in Richtung der syrischen Hafenstadt Latakia gestartet. Die Assad-Familie stammt aus der Gegend. Deshalb war spekuliert worden, dass sich die Führung dort in eine Art alawitischen Kleinstaat zurückziehen könnte, sollte Damaskus in die Hände der Regimegegner fallen.

Ungeachtet der sich zuspitzenden Lage in Syrien ließen Russland und China mit ihrem Veto im Sicherheitsrat in New York zum dritten Mal eine UN-Resolution zu dem Konflikt scheitern. Die westlichen Mitglieder des Rats, die den Entwurf eingebracht hatten, zeigten sich nach der Abstimmung tief enttäuscht. «Es war unser Ziel, Einheit in diesem Gremium zu erreichen, aber einige Mitglieder wollten da nicht mitziehen», sagte der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig. Sein britischer Kollege Mark Lyall Grant sprach von einem «Rückschlag».

«Der Sicherheitsrat hat damit eine wichtige Chance vertan, dem Blutvergießen in Syrien Einhalt zu gebieten», erklärte Außenminister Guido Westerwelle in Berlin. «Mit ihrer Blockadehaltung stärken Moskau und Peking genau jenen Kräften den Rücken, die die Spirale der Gewalt weiter drehen wollen.»

Der Resolutionsentwurf, an dem auch Deutschland beteiligt war, sah einen Umbau der militärischen Beobachtertruppe zu einer zivileren Mission vor, die direkt Verhandlungen ankurbeln sollte. Zum ersten Mal enthielt der Entwurf auch die Drohung mit Wirtschaftssanktionen, wenn die Gewalt nicht endet. Das lehnt Russland ab.