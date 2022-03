Ukraine-Krieg - Reaktionen FOTO: Stefan Sauer Ukraine-Krieg Aktionen gegen Krieg und Benefiz-Konzerte für Opfer Von dpa | 13.03.2022, 18:06 Uhr | Update vor 55 Min.

Bei Protestaktionen in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Wochenende die Teilnehmer Forderungen nach einem raschen Ende des Krieges in der Ukraine bekräftigt. Sie riefen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, die Souveränität der Ukraine nicht weiter in Frage zu stellen, seine Truppen abzuziehen und so das Blutvergießen zu beenden.