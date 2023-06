Björn Höcke (links) , Vorsitzender der AfD Thüringen und Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender (rechts) gratulieren dem Wahlsieger des Thüringer Kreis Sonneberg, Robert Sesselmann (AfD) im Garten eines Restaurant. Foto: dpa/Martin Schutt up-down up-down Erstmals AfD-Landrat Reaktionen auf AfD-Sieg in Sonneberg: Schock, Jubel und Schuldzuweisungen und | 26.06.2023, 07:33 Uhr | Update vor 18 Min. Von Mark Otten dpa | 26.06.2023, 07:33 Uhr | Update vor 18 Min.

Die rechtspopulistische AfD hat erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erobert: Im Thüringer Kreis Sonneberg gewann Robert Sesselmann die Stichwahl. In den Reaktionen ist von „Dammbruch“ die Rede – die AfD kündigt ein „politisches Erdbeben“ an.