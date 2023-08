Kaderschmiede für Kommunalpolitik Das Netzwerk der AfD: Warum die Rechtsaußen-Partei Vereine und Firmen gründet , Dirk Fisser und | 25.08.2023, 04:58 Uhr Von Daniel Batel Leon Grupe | 25.08.2023, 04:58 Uhr AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla und Alice Weidel: Die Partei hat mehrere Vereine und Unternehmen gegründet. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa up-down up-down

Die AfD will an die Macht. Und um dahin zu kommen, knüpft sie ein Netz aus Firmen und Vereinen. Auch in Niedersachsen. Was hinter der Strategie der Rechtsaußen-Partei steckt.