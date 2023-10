Nach der Absage eines Wahlkampf-Auftrittes von Alice Weidel am Tag der Deutschen Einheit will die Co-Parteichefin der AfD wieder auf die öffentliche Bühne zurückkehren. Sie plane, zum Abschluss des hessischen Landtagswahlkampfes am Wochenende in Wiesbaden dabei zu sein, teilte die AfD-Bundesgeschäftsstelle am Freitag mit. Zuvor hatte Weidel einen öffentlichen Wahlkampftermin im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth abgesagt – nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen.

Wie die Partei am Freitag berichtete, sei Weidel bereits am 23. September „nach Hinweisen auf einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag von der Polizei aus ihrer Zweit-Wohnung in der Schweiz im Bezirk Einsiedeln an einen sicheren Ort verbracht“ worden. Nach einer Sitzungswoche des Bundestags sei sie dann mit ihrer Familie nach Mallorca geflogen, um Abstand von den Ereignissen zu gewinnen. „Zugleich folgte sie damit dem Rat, sich daheim rar zu machen“, hieß es weiter.