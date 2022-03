Verfahren über AfD-Klagen FOTO: Federico Gambarini Prozess AfD-Chef Chrupalla: „Aussagen von Meinungsfreiheit gedeckt“ Von dpa | 08.03.2022, 10:35 Uhr | Update vor 1 Std.

AfD-Chef Tino Chrupalla hat kurz vor Beginn eines Verfahrens am Kölner Verwaltungsgericht betont, dass seine Partei nicht als rechtsextrem eingestuft werden könne. Über den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte Chrupalla am Dienstag in Köln: „Herr Haldenwang hat noch im Oktober 2020 im Innenausschuss des Bundestags gesagt, dass die AfD keine rechtsextreme Partei ist. Da fragen wir umgekehrt: Was hat sich denn seitdem verändert?“