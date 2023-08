Mehr Platz für Fahrräder Adieu, Elektroroller: Darum verbannt Paris E-Scooter aus der Stadt Von Birgit Holzer | 31.08.2023, 08:00 Uhr E-Scooter soll es in Paris bald nicht mehr geben. Foto: Michael Evers/dpa up-down up-down

Ab diesem Freitag gibt es in Paris keine E-Scooter zum Ausleihen mehr – so wollte es eine Mehrheit der Stadtbevölkerung. Das schafft mehr Platz für Fahrräder. Und die 15.000 Roller sollen in anderen europäischen Städten auf die Straßen.