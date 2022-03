Bogenbrücke an der Ahr FOTO: BORIS ROESSLER Flutkatastrophe Abschlussbericht zur Hochwasserkatastrophe: Kritische Bilanz Von dpa | 30.03.2022, 13:09 Uhr | Update vor 47 Min.

Achteinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe müssen die Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen immer noch mit Einschränkungen leben. Das geht aus einem am Mittwoch im Kabinett vorgestellten Abschlussbericht der Bundesregierung zu den Starkregenereignissen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern Mitte Juli 2021 hervor. Als Folge des Hochwassers waren 183 Menschen gestorben.