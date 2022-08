Olaf Scholz und Mahmoud Abbas (l.) bei ihrem gemeinsamen Auftritt vor Journalisten in Berlin Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm up-down up-down Nahost-Konflikt Abbas wirft Israel „Holocaust“ an Palästinensern vor Von dpa | 16.08.2022, 19:55 Uhr | Update vor 21 Min.

Bereits in der Vergangenheit sorgte Palästinenserpräsident Abbas mit Aussagen zum Holocaust für Empörung. Nun richtet er bei einem Besuch in Berlin erneut drastische Worte gegen Israel - in Anwesenheit von Kanzler Scholz.