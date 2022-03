Corona und Schule FOTO: Sebastian Gollnow Corona-Pandemie Ab April gelockerte Maskenpflicht an Hamburgs Schulen Von dpa | 27.03.2022, 14:57 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Maskenpflicht an Hamburgs Schulen soll auch über 4. April hinaus bestehen bleiben - allerdings in gelockerter Form. Zudem sollen sich Schülerinnen und Schüler auch weiterhin drei Mal pro Woche in der Schule testen, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag mit. Außerdem sollen die mobilen Luftfiltergeräte in allen Unterrichtsräumen in Betrieb bleiben und dort wie bisher alle 20 Minuten fünf Minuten lang gelüftet werden.