böh Osnabrück. Die Silvesterfeiern in Deutschland sind weitgehend friedlich über die Bühne gegangen. In mehreren Städten kam es allerdings zu Angriffen auf Polizisten.

Was geht in den Köpfen von Menschen vor, die gezielt Silvesterraketen auf Polizisten und Streifenwagen abfeuern? Wenig bis nichts, möchte man antworten und sich anderen Dingen zuwenden.

Doch so einfach darf es nicht sein. Die hohe Zahl von Attacken auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht stimmt nachdenklich. In Leipzig erinnerten Szenen an die Krawalle beim G20-Gipfel vorigen Sommer in Hamburg. Überhaupt geht die Entwicklung dahin, dass bei einer größeren Ansammlung von Menschen zwingend eine ebenfalls große Zahl von Sicherheitskräften da sein muss. Das hat viel mit der gewachsenen Terrorgefahr zu tun, aber eben nicht nur. Eine zunehmende Bereitschaft zur Gewalt ist letztlich Ausdruck eines gesellschaftlichen Problems: Mehr Menschen, die es darauf anlegen, Einsatzkräfte als Vertreter des Staates oder aus purer Lust an der Gewalt zu attackieren. Da gegenzusteuern ist weitaus aufwendiger und schwieriger, als kurzfristig die Zahl der Polizisten zu erhöhen. So nachvollziehbar der Wunsch nach mehr Sicherheit oder zumindest nach einem Gefühl der Sicherheit ist, so logisch ist die Kehrseite: mehr Überwachung und zunehmend Einschränkungen zulasten der friedfertigen, übergroßen Mehrheit der Menschen. Bleibt die Gewaltbereitschaft einiger weniger ausgeprägt, bleibt das Dilemma bestehen.