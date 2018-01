Osnabrück. Tausende Menschen gehen im Iran auf die Straße. Das Land erlebt die heftigsten Proteste seit 2009. Auch wenn der Westen auf einen neuen arabischen Frühling hofft - noch ist es nicht so weit. Ein Kommentar

Sind die Proteste im Iran ein neuer arabischer Frühling, der das Mullah-Regime demokratisieren könnte? Auch wenn der Westen darauf hofft, so ist es bislang doch nur ein Funke. Angetrieben wurden die heftigsten Protesten seit 2009 zunächst aus Wut über Arbeitslosigkeit und steigende Preise. Viele Iraner sind verärgert, dass Präsident Hassan Ruhani s eine Versprechen nicht gehalten hat. Sie hatten gehofft, nach dem Atomabkommen von 2015 und dem Ende der Sanktionen gegen den Iran würde die Wirtschaft aufblühen - das ist nicht passiert. Statt in Schulen, Krankenhäuser und Straßen zu investieren, gibt das Regime Milliarden aus, um seine Rolle in der Region zu stärken, etwa in Syrien und dem Jemen. Das ist eine Sichtweise.

Die andere lautet: Konservative haben die Proteste angeheizt. Die Hardliner und die geistliche Führung wollen dem gemäßigten Präsidenten Ruhani schaden. Um gegen die Öffnung des Landes zum Westen Stimmung zu machen und Ruhanis zaghafte Reformversuche zu blockieren.

Und wie so oft mischt sich der US-Präsident ungefragt ein und sagte dem Regime in Teheran den Untergang voraus. Für Donald Trump gehört der Iran schlicht zu den Bösen, das Atomabkommen will er beenden. Wie dumm. Den Iran zu isolieren, könnte den Mittleren Osten in einen noch gefährlicheren Strudel reißen. Noch ist Ruhanis Existenz nicht ernsthaft bedroht. Doch was käme nach ihm?