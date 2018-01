Neujahrsansprache von Guterres UN-Generalsekretär ruft Alarmstufe Rot für die Welt aus

UN-Generalsekretär António Guterres: "Ich rufe die Alarmstufe Rot für unsere Welt aus". Foto: Albin Lohr-Jones

New York. UN-Generalsekretär António Guterres blickt mit Besorgnis auf das kommende Jahr. „Am Neujahrstag 2018 ... schlage ich Alarm. Ich rufe die Alarmstufe Rot für unsere Welt aus“, sagte Guterres in seiner bereits am Sonntag veröffentlichten Neujahrsbotschaft.