Liberales Weltbild Lindner: FDP schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

„Wir sind das genaue Gegenteil der AfD“, sagt der FDP-Chef Christian Lindner. Foto: Michael Kappeler

Berlin. Die FDP will in der nächsten Zeit ihren Standort als Partei der Mitte definieren. „Diese Mitte wollen wir besetzen. Die war verwaist während der vergangenen vier Jahre“, als die FDP in der außerparlamentarischen Opposition gewesen sei.