IS reklamiert Bombenexplosion in St. Petersburg für sich MEC öffnen

Das Innere des Supermarktes in St. Petersburg (Russland), in dem sich tags zuvor eine Explosion ereignet hat. Foto: National Antiterrorism Committee/AP/dpa

St. Petersburg. Nach der Detonation einer Nagelbombe in St. Petersburg hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich reklamiert. Der IS sei für die Explosion in dem Supermarkt verantwortlich, teilte die Terrormiliz am Freitagabend über ihr Sprachrohr Amak mit.