Osnabrück. Was kann man Deutschland zum Jahreswechsel wünschen? Etwas mehr Zuversicht, findet unser Kommentator, hätte das Land im Jahr 2018 verdient.

Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Diese Erkenntnis des Schriftstellers Joachim Ringelnatz bringt das Lebensgefühl vieler Deutscher auf den Punkt. Mit größerer Skepsis als vor zwölf Monaten sehen viele dem neuen Jahr entgegen.

Dies auch jenseits der tagesaktuellen Diskussion, wie sicher Silvester dieses Mal ablaufen wird.

Aber entsprechen viele damit nicht dem Bild des so oft karikierten deutschen Michels, dem die Zipfelmütze im Gesicht hängt – und der deshalb das große Ganze gar nicht sehen kann? Mit Gemütlichkeit, Biederkeit und einem privaten wie öffentlichen Ruhebedürfnis lässt sich heute kein Blumentopf mehr gewinnen.

Das deutsche Unzufriedenheitsparadox

Es müssen ja nicht Euphoriestürme sein, die den Jahresausklang begleiten. Aber etwas mehr Zuversicht und Stolz auf das Erreichte dürften es schon sein. Trotz eines gefühlten Wohlstands auf Rekordhoch steigen die Sorgen, so beschrieb jüngst der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski das deutsche Unzufriedenheitsparadox 2017. Seine Erkenntnis: Überfluss macht am Ende auch nicht glücklicher. Das muss nicht jeder so sehen.

Aber ganz offensichtlich ist dank der brummenden Wirtschaft hierzulande kurzfristig keine Abwärtsspirale erkennbar. Deutschland profitiert dabei auch von der Weltkonjunktur, die 2017 an Fahrt aufgenommen hat. Daran ändern auch ungelöste Hausaufgaben wie die fehlende neue Bundesregierung (noch) nichts. Sicher ist, dass dies kein Zustand ist. Aber auch da wird es weitergehen. Nehmen wir das doch einfach als etwas Gutes mit ins neue Jahr hinein...