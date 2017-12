Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung im Interview Hans-Gert Pöttering über seine Zukunft, Merkels Macht und die EU

Berlin. Ende des Jahres tritt Hans-Gert Pöttering vom Vorsitz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ab. Im Interview gibt der Grandseigneur der christdemokratischen Europapolitik Auskunft über seine Zukunftspläne, die Macht Merkels und den Zustand Europas.

Herr Pöttering, Jahrzehnte haben Sie im EU-Parlament gesessen, waren zuletzt Parlamentspräsident und seit 2010 dann Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), deren Vorsitz Sie Ende des Jahres abgeben. Was kommt jetzt? Ruhestand in Bad Iburg?

Nein, in den Ruhestand gehe ich nicht. Ich setze meine Arbeit in anderer Form bei der Konrad-Adenauer-Stiftung fort. Ich kümmere mich hier künftig verstärkt um das Themenfeld Europa-Politik – mein Herzensthema.

Mit 72 Jahren hätte man ja auch einmal an den Ruhestand denken können…

Anzeige Anzeige

Konrad Adenauer war 73, als er Bundeskanzler wurde. Sicher werde ich mein Engagement etwas reduzieren, aber wenn man gesund ist wie ich, wieso sollte man sich da nicht weiter einbringen? Ich trete jetzt etwas kürzer, werde die Zeit nutzen, um meine französisch- und italienisch Kenntnisse zu verbessern.

Ab 1. Januar übernimmt Norbert Lammert die Führung der KAS. Im Gespräch war auch Ex-Bildungsministerin Annette Schavan, die als Favoritin der Bundeskanzlerin galt. Dass es nun Lammert wird, wurde als erneutes Zeichen der schwindenden Führungsstärke der Kanzlerin ausgelegt. Wie gefestigt ist sie noch?

Alles hat seine Zeit. Die Kanzlerin hat das Vertrauen der CDU und wird jetzt erst einmal die Koalitionsverhandlungen führen. Sie ist die unbestrittene Nummer eins. Norbert Lammert war mein Vorschlag. Ich bin froh, dass er es nun auch geworden ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) begrüßt 2007 in Berlin den Präsidenten des Europäischen Parlamentes, Hans-Gert Pöttering. Foto: dpa

Wird es die letzte Legislatur der Kanzlerin?

Das kann man nicht voraussagen. Angela Merkel tritt für vier Jahre an. Was danach kommt, muss sie selbst beantworten.

In der Partei rumort es gerade nach dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl. Muss die CDU sich neu positionieren?

Nein. Der politische Standort der CDU ist die Mitte. Wir sind christlich, sozial, liberal und konservativ. Wir müssen uns aber gerade um die Wähler aus dem konservativen Spektrum verstärkt kümmern. Da sind viele Stimmen in Richtung AfD und FDP abgewandert. Die CDU muss sich zu Heimat, Vaterland und Europa bekennen. Dieser Dreiklang macht es möglich, breitere Wählerschichten anzusprechen. Hier müssen wir unser Profil schärfen.

Wackelt denn angesichts des Wahlergebnisses abzüglich der CSU-Stimmen nicht das Verständnis als Volkspartei ähnlich wie auch bei der SPD?

Nein. Aber jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Eine Volkspartei stellt das Gemeinwohl an die erste Stelle.

Was trotzdem viele Wähler nicht davon abgehalten hat die AfD zu wählen.

Die AfD ist eine Herausforderung für die Volksparteien. CDU und CSU muss es gelingen, die AfD-Wähler zurückzugewinnen. Käme eine AfD in politische Verantwortung wäre schnell klar, dass diese Partei keine Antworten auf politische Herausforderungen hat.

Das hat man in Österreich auch gesagt. Nun sitzt die FPÖ wieder mit in der Regierung...

FPÖ und AfD kann man nicht vergleichen. Die AfD versteht sich als Oppositionspartei und hat keinen Gestaltungsanspruch. Sie ist auch in keiner Weise ein denkbarer Partner für CDU und CSU.

Es läuft derzeit alles auf eine Neuauflage der Großen Koalition hinaus. Muss die CDU in der nächsten Legislatur einen Nachfolger für Merkel aufbauen?

Ich würde das nicht auf eine einzige Person beschränken. Die CDU hat mehrere Talente, die große Verantwortung übernehmen können. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt zu sagen, wer nach Angela Merkel der nächste Kanzler wird.

Gehört Jens Spahn zu diesen Talenten? Ihm werden große Ambitionen nachgesagt.

Ich möchte mich nicht auf einzelne Personen konzentrieren. Aber Jens Spahn ist sicherlich eine begabte politische Persönlichkeit. Wenn er der künftigen Regierung angehören sollte, hätte er die Möglichkeit, unter Beweis zu stellen, was er kann.

Europa wird Sie künftig weiter umtreiben. Ist die EU nicht an einem Punkt angekommen, wo man sich um den Fortbestand des Projektes ernsthafte Sorgen machen muss?

Die Europäische Union ist in einer schwierigen Phase. Aber die EU gehört ganz klar zum besseren Teil dieser Welt, wenn es um Demokratie und Lebensverhältnisse geht. Aber sicher: Wir brauchen ein gemeinsames Asyl- und Einwanderungsrecht, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und eine Einigkeit über die Werte der Union: Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, Rechtsordnung, Frieden, Solidarität, Subsidiarität. Diese Werte müssen wir wieder mehr betonen.

Bei allem Respekt für Ihre Begeisterung für das Projekt Europa: Die Bevölkerung der EU scheint da weniger enthusiastisch…

Es braucht mehr Geschichtsbewusstsein in der EU. Deshalb habe ich ja auch in meiner Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments ein „Haus der Europäischen Geschichte“ vorgeschlagen, dass dieses Jahr in Brüssel eröffnet worden ist. Die junge Generation muss in den Schulen mehr vermittelt bekommen, was das friedliche Europa für uns bedeutet.

Brexit in Groß-Britannien, eine FPÖ an der Regierung in Österreich, Anti-EU-Stimmung im gesamten Osten und so weiter… ist es da noch mit Geschichtsunterricht getan, um die EU zu retten?

Die EU stand in ihrer Geschichte immer wieder vor Herausforderungen. Ich bin 1979 in das Europäische Parlament gewählt worden. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in Polen noch ein kommunistisches Regime. Vergleichen Sie das doch mal mit der Situation heute in Polen. Auch wir Deutsche machen nicht alles richtig. So hatten wir doch lange Zeit wenig Verständnis für die Situation von Griechenland und Italien, als dort Zigtausende Flüchtlinge ankamen. Geschweige denn, dass wir geholfen haben. Erst als Deutschland selbst in den Fokus der Flüchtlingskrise rückte, setzte hierzulande ein neues Bewusstsein ein. Mein Rat: Mit Leidenschaft und Geduld weiter an Europa bauen.

Martin Schulz will bis 2025 die Vereinigten Europäischen Staaten schaffen. Eine gute Idee?

Ich war sehr erstaunt über den Vorschlag. Martin Schulz schlägt vor, die Länder sollten die EU verlassen, die seinen Weg nicht mitgehen wollen. Das halte ich für sehr bedenklich, das ist ein Irrweg. Ein solcher Vorschlag schadet der europäischen Einigung.

Was war Ihr schwierigsten, was Ihr erfolgreichstes Projekt in Ihrem politischen Leben?

Beides in einem: Das „Haus der Europäischen Geschichte“ zu initiieren und durchzusetzen. Es gab unglaublich viele Widerstände. Aber mit Beharrlichkeit und Geduld haben wir es geschafft. Das wird bleiben.