Osnabrück. Hört der Terror in Afghanistan denn niemals auf? Der Ausblick ist düster.

Manche sagen, Afghanistan sei ein hoffnungsloser Fall. Das Krisenland hat Jahrzehnte von Krieg und Bürgerkrieg hinter sich. Seit gut 16 Jahren versucht nun eine US-geführte Allianz, das bitterarme Land zu stabilisieren, von dem aus Osama bin Laden die Anschläge vom 11. September 2001 geplant hatte. Doch Afghanistan befindet sich weiter in den Fängen des Terrors. Islamistische Fanatiker vom Schlage der Taliban und des Islamischen Staates führen ihren Guerilla-Krieg fort, brutal und rücksichtslos. Das gestrige Massaker in einem schiitischen Kulturhaus im Zentrum Kabuls soll die Zwietracht zwischen Schiiten und Sunniten vertiefen, Unruhen schüren und blutige Gegenreaktionen provozieren.

Wie schlecht die Sicherheitslage mittlerweile ist, lässt sich daran ablesen, dass die deutsche Konsularabteilung in Kabul auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. Grund: Das Botschaftsgebäude war bei einem Terroranschlag im vergangenen Mai teilweise zerstört worden.

Zwar ist nicht alles schlecht am Hindukusch. Die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft ebenso. China treibt die neue Seidenstraße voran; will verstärkt Rohstoffe fördern. Doch das Enttäuschende überwiegt. Allein, dass Zehntausende Afghanen im Jahr in Deutschland Asyl beantragen, ist bitter. Oder wer soll das Land weiter aufbauen?