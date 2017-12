Osnabrück. Zehn Milliarden Fahrten mit Bussen und Bahnen wurden 2017 in Deutschland absolviert, eine enorme Zahl. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Während die Öffentlichen in Ballungsräumen an Kapazitätsgrenzen stoßen, schauen Bewohner ländlicher Regionen oft in die Röhre. Zu schlecht die Taktung, zu grob das Haltestellennetz, zu teuer die Tickets. Zwar gibt es neue Ideen, etwa Kleinbusse, die individuell gebucht werden können. Aber ob sie Erfolg haben, ist offen. In vielen Großstädten wurde das Angebot dagegen verbessert. Das ist gut. Schließlich achten immer mehr auf Klima- und Umweltschutz. Für sie sind die Öffentlichen unschlagbar, wenn auch nicht perfekt.

Von Perfektion ist auch die Deutsche Bahn weit entfernt. Dank Air-Berlin-Pleite und Discounter-Tickets legten ihre Fahrgastzahlen 2017 zwar zu. Aber der Ärger über Verspätungen, verpasste Anschlüsse, fehlende Stauräume, kaputte Anzeigen, kompliziert zu buchende, teure Tickets sowie die unterirdische Kommunikation schrumpfte nicht. Statt sich diesen Alltagssorgen zu widmen, investierte die Bahn lieber in ein paar Hochgeschwindigkeitsstrecken oder milliardenschwere Neubauten. Dabei ist klar: Erfolg misst sich daran, wie ernst die Bahn ihre Kunden nimmt und wie zuverlässig, preisgünstig und umweltschonend sie diese befördert. Nicht mehr, aber bitte auch nicht weniger.

