Das Epochenjahr im Rückblick 1968: Der Studentenprotest und seine Folgen

Osnabrück. 50 Jahre 1968: Das Epochenjahr des Jugendprotestes hat ganze Gesellschaften verändert. Einen Systemwechsel gab es nicht. 1968 hat aber die Deutschen erst zu Demokraten gemacht. Ein Essay.

Sie haben die Fäuste gen Himmel gereckt. Ihre „Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“- Rufe skandieren den Rhythmus, in dem sie sich wie in einer einzigen wogenden Welle durch Berlin bewegen. Am 18. Februar 1968 demonstrieren 15000 junge Leute zum Abschluss des Internationalen Vietnam-Kongresses an der Technischen Universität. Unter riesigen Plakaten mit dem Kopf Che Guevaras predigen Aktivisten wie Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Alain Krivine oder Robin Blackburn die internationale Revolution gegen Kapitalismus, Konsum und Vietnam-Krieg, kurz das Programm der Achtundsechziger. Doch die Demonstranten liefern ein Bild unwiderstehlicher Dynamik, jenes Bild, das sich mit seiner eigentümlichen Mischung aus sichtbarem Schwung und latenter Gewalt in alle Köpfe brennt. An diesem Februartag habe er zum ersten Mal den „Geist von 1968“ gespürt, bekennt Blackburn später. Hier weiterlesen: Auslöser der Revolte - vor 50 Jahren starb Benno Ohnesorg.

Vertrauen in Utopien

Gesellschaft ist veränderbar, Geschichte machbar: Selten tritt eine Jugendgeneration mit einem solchen Selbstbewusstsein an wie die Achtundsechziger. Spätere Generationen junger Leute setzen wie die Popper ganz auf Konsum oder stellen wie die „Null Bock“-Jahrgänge Anfang der achtziger Jahre auf Totalverweigerung. Revolution? Davon ist auch die heutige, mit digitalen Medien aufgewachsene Generation Y weit entfernt, die zwar Lebensmodelle der Leistungsgesellschaft kritisch hinterfragt, aber genau das nicht hat, was die Achtundsechziger im Übermaß besitzt - grenzenloses Vertrauen in Utopien. 1968 schlägt die Stunde der Jugend, so machtvoll und laut wie selten zuvor im 20. Jahrhundert, so zornig und emphatisch wie seitdem nicht wieder. Hier weiterlesen: Mehr als der ewige Revolutionär? 200 Jahre Karl Marx.

Historische Stunde

„Mir scheint, die Kinder des nächsten Jahrhunderts werden das Jahr 1968 mal so lernen wie wir das Jahr 1848“, schreibt Hannah Arendt am 26. Juni 1968 in einem Brief an den Philosophen Karl Jaspers. Die Denkerin, die mit ihrem 1960 erschienenen Buch „Vita Activa“ selbst zum aktiven Handeln aufruft, bringt mit ihrem Vergleich auf die knappe Formel, was die Aktivisten des Protestes eint: das unbedingte Gefühl, in einer historischen Stunde nichts weniger als einen Epochenwandel zu bewerkstelligen. 1968 ist von Anfang an viel mehr als eine bloße Jahreszahl. In diesem Jahr selbst wird der Mythos „68“ geboren, der bis heute einen Fluchtpunkt der Generationenerinnerungen wie der historischen Analysen bildet. Wie jeder Mythos verdankt sich auch „68“ einem bis heute fortdauerenden Kampf der Deutungen. Hier weiterlesen: 50 Jahre 1968 - von Vietnamkrieg bis Prager Frühling.

Anzeige Anzeige

„Heißer Sommer“

Kein Wunder. 1968: Dieses Jahr birst vor Ereignisdichte. Der Literat Hans Magnus Enzensberger bezeichnet es in seinem Tagebuch als „atemloses Jahr“. Der Schriftsteller Uwe Timm nennt seinen 1974 erschienenen Zeitroman „Heißer Sommer“ und liefert schon allein mit diesem Titel die griffige Kurzformel für die Hitzegrade des gesellschaftspolitischen und kulturellen Klimas, die dieses Jahr zur Ausnahme machen. Denn junge Leute bringen ein schlagkräftiges politisches Programm und neue Formen der direkten Aktion zusammen und sorgen so für Energieschübe, die diese besonderen zwölf Monate schon den Zeitzeugen als eine einzige Eruption aktivistischer Tatkraft erscheinen lassen. Unruhe sei erste Bürgerpflicht, gab der damals gerade einmal 28 Jahre alte Jürgen Habermas bei einer Rede auf dem Frankfurter Römerberg als allgemeine Losung aus.

Gegen die Väter

Die Vehemenz des Protestes richtet sich gegen die Welt der Väter, jene Väter, die in Deutschland für die Verbrechen des Dritten Reiches verantwortlich sind, und jene, die im Namen der USA in Vietnam einen grausamen Krieg führen. Gerade in Deutschland erhält der Jugendprotest seine Schärfe dadurch, dass er zur Abrechnung mit der Generation Nazis-Deutschlands avanciert. 1968 erscheint auch Siegfried Lenz´ legendärer Roman „Deutschstunde“ über die verdrängte Schuld der Nazi-Zeit. Und im gleichen Jahr ohrfeigt Beate Klarsfeld den damaligen Bundeskanzler Georg Kiesinger (CDU) für seine Vergangenheit als NSDAP-Mitglied und NS-Funktionär. Das Klima zwischen Eltern und Kindern scheint während des Protestjahres 1968 in der Tat vergiftet. Noch Jahrzehnte später erinnert sich ein Demonstrant von damals an den „schmallippigen Haß“, der ihm und seinen Altersgenossen bei Kundgebungen von den Bürgersteigen aus entgegenschlägt. „Die entgleisten, wutverzerrten Gesichtszüge der Passanten erinnerten nicht nur entfernt an die Fratzen der Nazischergen, sie schienen mit ihnen zu verschmelzen“, heißt es im Rückblick. Hier weiterlesen: „Tumult“ der Sechziger - die Autobiografie von Hans Magnus Enzensberger.

„Radikale Opposition“

Ob der Protest gegen den Vietnam-Krieg oder die Abrechnung mit den Verbrechen der Täter von Auschwitz - diese Themen verschmelzen in den sechziger Jahren mit einem neu formulierten Marxismus und der allgemeinen Absage an die verdinglichte Warenwelt der Wohlstandsgesellschaft zu einem großen Tableau der Zeitkritik. Rudi Dutschke fordert „radikale Opposition“ gegen Verhältnisse, die Menschen daran hindern, „ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit“ zu führen. Ebenso wie Herbert Marcuses in der Formel vom „eindimensionalen Menschen“ fokussierte Kritik an der Entfremdung im Kapitalismus verknüpfen die Achtundsechziger ihre Gesellschaftsanalyse mit einem Begehren nach genereller Befreiung. 1968 - das ist die große Illusion einer generalisierten, selbst zuweilen totalitär wirkenden Systemkritik, aber auch die Geburtsstunde eines Denkens in den Kategorien der Selbstverwirklichung. Der Mensch soll authentisch werden können - als Bürger, Arbeitender, Liebender.

Offene Gesellschaft

Allerdings geht nur wenigen Zeitzeugen auf, wie sehr sich die Achtundsechziger schon mit ihrem Glauben an die Machbarkeit von Gesellschaft in Widersprüche verwickeln. Dazu gehört nicht nur, dass die Freiheitsparolen, die etwa ein Rudi Dutschke wie „Peitschenhiebe“ auf sein Publikum regnen lässt, ihr Anliegen mit der rigiden Diktion in ihr Gegenteil zu verkehrten drohen. Das große Gestaltungsprojekt der Achtundsechziger ist nicht denkbar ohne jene Welt, die sie heftig kritisieren. Die sechziger Jahre liefern mit ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft, ihrem Glauben an die Segnungen der Technik und des allgegenwärtigen Konsums das Bedingungsgefüge, in dem sich die Protestgeneration überhaupt erst entfalten kann. Die Achtundsechziger unterschätzen zudem, wie anpassungsfähig das System ist, das sie abgeschafft sehen möchten. Der junge Jürgen Habermas konstatiert eine „ernsthafte Perspektive für die Umwälzung tiefsitzender Gesellschaftsstrukturen“. In Wirklichkeit ist die Gesellschaft bereits insoweit offen und aufnahmefähig für alternative Ansätze, dass sie die Impulse der Achtundsechziger mühelos absorbieren wird. Hier weiterlesen: Autor der „Deutschstunde“ - zum Tod von Siegfried Lenz.

Freiheit des Konsums

Das zeigt sich gerade in Lifestyle und Alltagskultur. Die Afrofrisuren, die Spießer als Signum des angefeindeten Looks der „Gammler“ erkennen, avancieren in Werbung und Showbusiness zum Signal des Appeals einer neuen, bis dahin nie gekosteten Freiheit. „Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola - alles ist in Afri-Cola“: Charles Wilps legendärer Werbespot mit lasziv an Strohhalmen saugenden jungen Frauen bringt Ende der sechziger Jahre auf den Punkt, wie sehr das Freiheitsversprechen von 1968 selbst zu einer Konsumbotschaft geronnen ist. Auch die Impulse der von der älteren Generation als verstörend wahrgenommenen Rockmusik werden mit der Zeit ebenso zum neuen Mainstream wie die Mode des Minirocks und die Kunst der Performance. Protest kann sehr sexy sein - auch mit dem „Bed-In“ von John Lennon und Yoko Ono 1969 in Amsterdam oder der legendären „Kommune 1“ und ihrem Szenegirl Uschi Obermaier, der hübschesten Ikone des Aufbegehrens. Hier weiterlesen: Zwei neue Biografien - zwei Wege zu Karl Marx.

Toleranz und Teilhabe

1968 ist heute mehr als eine Erinnerung. Anders und in Wirklichkeit nachhaltiger, als sich die revolutionären Studenten das erträumten, haben die Achtundsechziger ganze Gesellschaften verändert. Ihr Widerstand hat Verkrustungen aufgebrochen, Teilhabe, Toleranz und Diskussionsfähigkeit zu den selbstverständlichen Merkmalen westlicher Gesellschaften werden lassen. Fast scheint es, als sei erst 1968 die Nachkriegswelt zu einem Ende gekommen, als wären die Deutschen erst mit der Protestwelle eigentlich zu Demokraten geworden. Die Gesellschaft ist nach 1968 jedenfalls reicher geworden, auch durch mehr Bürgerinitiativen und gelebte Pluralität vielfältiger Szenen der Alltagskultur und Lebensstile. Im Protestklima der sechziger Jahre sozialisieren sich jene Akteure, die Anfang der Achtziger mit den Grünen eine neue, einflussreiche politische Partei gründen werden. Zu den Zerfallsprodukten des Jahres 1968 gehört aber auch der spätere Terror der Roten Armee Fraktion. Reform oder Gewalt: Die Alternative, die in diesen Wegen aufscheint, war bereits im Protest von 1968 angelegt, jenem Jahr voller Faszinationskraft und innerer Widersprüche.