Kommentar EU-Militäreinsatz vor Libyen: Bedingt aufnahmebereit

Foto: dpa

Osnabrück. Misst man den europäischen Militäreinsatz vor der libyschen Küste an seinem Ziel, muss man ihn als gescheitert bezeichnen. Die Operation Sophia sollte Menschenschmuggel und -handel unterbinden. Trotzdem sind allein an Italiens Küsten in diesem Jahr rund 118 000 Migranten angekommen. Da hilft auch keine turnusmäßige Schönfärberei des Militärs.