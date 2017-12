Frankfurt/Düsseldorf. 2018 stehen Tarifverhandlungen für weniger Beschäftigte an als im abgelaufenen Jahr. Bei den industriellen Schwergewichten Metall, Bau und Chemie ist allerdings mit handfesten Konflikten zu rechnen. Ein Kommentar.

Der deutschen Wirtschaft geht es gut wie nie. Dass sich diese Hochkonjunktur auch in den Forderungen der Gewerkschaften im kommenden Jahr widerspiegelt, ist zu erwarten. Denn verständlicherweise wollen auch die Angestellten vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren.

Doch Geld ist im Tarifjahr 2018 nicht alles. Die IG Metall macht es vor: Sie will zusätzlich zur Gehaltserhöhung eine Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit zeitlich begrenzt zu reduzieren. So verständlich der Wunsch nach mehr „Lebens-“ oder „Betreuungszeit“ ist, so wenig praktikabel wäre diese verankerte Flexibilität der Arbeitnehmer für einen mittelständischen Arbeitgeber. Die Auftragsbücher sind voll, die Lücke, die eine Teilzeitkraft hinterlässt, muss gefüllt werden. Keine leichte Aufgabe. Qualifizierte Arbeitskräfte sind bereits Mangelware. Hinzu kommt: Die Möglichkeit für andere Arbeitnehmer, ihre Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden zu erhöhen, ist per Quote begrenzt. Die Konsequenz wäre also: mehr befristete Stellen – und das für Zeiträume, die sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber unattraktiv sind.

Die Debatte führt aber fort, was schon Tarifrunden in jüngerer Vergangenheit gezeigt haben: Das Thema Arbeitszeit gewinnt an Bedeutung. Es wird zu einem Schlüsselthema. Wie weit die Forderungen in anderen Verhandlungen 2018 gehen, wird sich zeigen.