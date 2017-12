Osnabrück. Es wird erwartet, dass in den kommenden zehn Jahren viele Landärzte in den Ruhestand gehen. Nicht alle Praxen können wiederbesetzt werden. Nachwuchsärzte allein mit Geld zu ködern, reicht aber nicht. Ein Kommentar.

Untätigkeit kann man den Bundesländern nicht vorwerfen. Gegen den befürchteten Mangel an Landärzten haben sie viele Maßnahmen ins Leben gerufen. Diese Vorsorge kann helfen. Es braucht aber mehr.

Bislang versuchen Politiker Nachwuchsärzte vor allem mit Geld zu locken, entweder mit direkten Förderungen oder Stipendien. Manche Bundesländer zahlen ihnen die Gebühren für ein Medizin-Studium, wenn sie sich verpflichten, für eine gewisse Zeit auf dem Land zu arbeiten. Geld allein reicht aber nicht. Gerade den in den 1980ern und 1990ern Geborenen, die man auch als Generation Y bezeichnet, ist eine Balance zwischen Beruf und Freizeit sehr wichtig.

Dazu zählen flexible Arbeitszeitmodelle oder eine Mitgestaltung der Rahmenbedingungen. In diesem Sinne kann eine eigene Praxis von Nachwuchsärzten als Klotz am Bein empfunden werden. Lösung könnten medizinische Versorgungszentren sein, kurz MVZ. Da tun sich mehrere Ärzte oder Apotheker in einem Haus zusammen. Dort kann man als Arzt angestellt werden und wieder kündigen, wenn man wechseln möchte. Und Patienten haben eine Anlaufstelle vor Ort.