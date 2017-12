Hat er Kriegsverbrechen begangen? Anklage gegen 32-jähriges IS-Mitglied aus Deutschland

Karlsruhe. Ein 32-Jähriger aus Deutschland soll 2013 als Mitglied des IS Kriegsverbrechen begangen haben. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben.

Die Bundesanwaltschaft hat am 18. Dezember 2017 Anklage gegen den 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen Abdelkarim E. B. erhoben. Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, als Mitglied des Islamischen Staates ein Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Abdelkarim E. B. soll m September 2013 Deutschland verlassen und nach Syrien gereist sein. Kurze Zeit nach seiner Ankunft schloss er sich dem IS an. Er wurde an Schusswaffen ausgebildet und beteiligte sich als Kämpfer an militärischen Auseinandersetzunge, heißt es in der Anklageschrift.

Im November 2013 soll er bei den Kämpfen nahe der nordsyrischen Stadt Aleppo mitgewirkt haben. Dabei nahm seine Einheit einen mutmaßlichen Kämpfer einer mit dem IS verfeindeten Miliz gefangen, heißt es weiter.

Der Angeschuldigte und die übrigen Mitglieder seiner Einheit beabsichtigten, den Gefangenen zur Preisgabe seines militärischen Auftrages zu veranlassen. Um ihn gefügig zu machen, wurde der Gefangene mehrfach geschlagen und getreten. Zudem wurde ihm angedroht, auf ihn einzustechen und ihn mit Stromstößen zu foltern. Dabei soll Abdelkarim E. B. das Geschehen gefilmt haben.

Er befindet sich derzeit in anderer Sache in Haft.