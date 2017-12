Osnabrück. Kann man sich entspannt zurücklehnen, weil laut Arbeitsagentur immer mehr Flüchtlinge in sozialversicherungspflichtigen Jobs arbeiten? Oder sollte es einmal mehr alarmieren, dass hunderttausende Flüchtlinge Hartz IV beziehen?

Das Zahlenwirrwarr täuscht über einen wesentlichen Punkt hinweg: Es gibt keine Konzepte zur langfristigen Entwicklung. Wenn Flüchtlinge heute Jobs finden, handelt es sich häufig um einfache Arbeiten mit einem geringem Verdienst. Sollte ein Flüchtling aber dauerhaft in Deutschland bleiben, stellt sich die Frage, inwieweit er im Rentenalter wieder in die Gruppe derjenigen rutscht, die auf Grundsicherung angewiesen sind.

Nicht alle Schutzsuchenden werden in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Es ist höchste Zeit, damit zu kalkulieren und mehr in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Das zahlt sich später aus, wenn der Wirtschaftsboom nachgelassen hat und die Zahl derjenigen, die in die Rentenkasse einzahlen, weiter geschrumpft ist.

Bislang sieht es allerdings düster aus: Selbst die Wartezeit für einen simplen Integrationskurs beträgt mehr als drei Monate. Das Bamf baut trotz Überlastung Stellen ab. Eine neue Bundesregierung sollte sich daher schnell und nachhaltig kümmern, statt Zahlen möglichst kreativ zu interpretieren.