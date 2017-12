Polizeieinsatz in Berlin Wagen kracht in SPD-Zentrale - Gaskartuschen vor CDU-Haus

Polizisten inspizieren in der SPD-Zentrale das demolierte Auto. Foto: Paul Zinken

Berlin. Polizeieinsatz am Willy-Brandt-Haus in Berlin: Ein Mann fährt mit seinem Auto in das Gebäude. Vor der CDU-Zentrale wird zudem brennbares Material gefunden - der Mann sagt, er habe es dort abgelegt. Möglicherweise gibt es ein persönliches politisches Motiv.