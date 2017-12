Atomkonflikt Nordkorea nennt UN-Sanktionen „kriegerische Handlung“

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bei einer Parteiveranstaltung in Pjöngjang. Foto: YNA/dpa

Seoul/Pjöngjang. Nordkorea hat den jüngsten Sanktionsbeschluss des UN-Sicherheitsrats als „kriegerische Handlung“ bezeichnet. Die neuen Sanktionen kämen einer „kompletten wirtschaftlichen Blockade der Volksrepublik“ gleich, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang.