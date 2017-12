Osnabrück. Höchste Zeit für ein Fest der Liebe. Allein in Deutschland scheint der Bedarf größer denn je. Denn mit Hass lässt sich auf Dauer kein Staat machen.

Ein Symptom: der menschenverachtende Antisemitismus, der einem israelischen Restaurantbesitzer in dieser Woche in Berlin entgegenschlug. Ein anderes: die Gefahr durch islamistischen Terror. Und dann sind da noch mehr als 250 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in diesem Jahr und die Gewalt, die sich rund um den G-20-Gipfel entlud.

Aggressivität und Polizeischutz

Ebenso unübersehbar ist die verbale Aggressivität im Internet, wo zu viel gebrüllt, geätzt und herabgewürdigt wird. Und wer als Politiker oder Aktivist seine Stimme zu besonders kontroversen Themen erhebt, muss damit rechnen, nur noch unter Polizeischutz auftreten zu können – das gilt für alle Facetten des politischen Spektrums.

Menschenwürde im Zentrum

Hass ist in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Aber wer sich anbrüllt, kann nicht in einen Dialog eintreten. Und ohne den ist eine Gesellschaft, die die Menschenwürde in ihr Zentrum gerückt hat, nicht überlebensfähig.

Zwischen Geschenkemassen und Feiertagsstress ist Weihnachten im Kern eine Erinnerung an Grundwerte wie Nächstenliebe und den Wunsch, vom anderen als Mensch angenommen zu werden. Und mit einem Mindestmaß an Respekt und Toleranz – ohne Gebrüll – lassen sich Probleme und Ungerechtigkeiten, die zweifellos bestehen, viel besser bewältigen.