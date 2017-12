Osnabrück. Wie schön: Die Schuldenuhr, mit welcher der Bund der Steuerzahler seit 22 Jahren auf die wachsende staatliche Schuldenlast hinweist, läuft im kommenden Jahr erstmals rückwärts. Doch fragt sich, wie lange das so sein wird.

Wer jemals auf die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler geschaut hat, der weiß, wie rasant die Gesamtverschuldung des Staates in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Sekunde um Sekunde schoss die Zahl in atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe. Jetzt sinkt sie erstmals. Das ist erfreulich, aber kein großes politisches Kunststück.

Denn wann, wenn nicht jetzt, sollten Schulden reduziert werden? Die Steuerquellen sprudeln, die Zinsen sind sensationell niedrig. Ein günstigeres Umfeld ist kaum vorstellbar.

Gleichwohl ist nicht zu erwarten, dass die künftige Bundesregierung eine Verpflichtung zum substanziellen Abbau von Altschulden im Haushaltsgesetz verankert, wie es der Bund der Steuerzahler fordert. Denn sowohl Union als auch SPD, die aktuell über eine Regierungsbildung sprechen, haben bei der Bundestagswahl viel versprochen und benötigen entsprechend viel Geld, um ihre Ziele in die Tat umzusetzen, man denke nur an höhere Ausgaben für Infrastruktur, Wohnungsbau, Bildung und Rüstung.

Anzeige Anzeige

Speziell die Sozialdemokraten, die den neuen Gesprächen mit der Union nur unwillig zugestimmt haben, könnten geneigt sein, sich ihre Zustimmung zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot teuer bezahlen zu lassen – Schuldenabbau hin oder her.