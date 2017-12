Plädoyer für Acht-Stunden-Tag DGB fordert klare Regeln für digitale Arbeitswelt

Osnabrück. Neue Wege aus der Teilzeitfalle, klare Regeln für die digitalisierte Arbeitswelt, mehr Hilfen für Langzeitarbeitslose, weniger prekäre Beschäftigung.- das sind die Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für das kommende Jahr. Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagt im Interview mit unserer Redaktion: „Wir müssen die gute Konjunktur nutzen, um mehr gute Arbeit zu schaffen.“

Frau Buntenbach, die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie lange nicht mehr, die Zahl der Erwerbstätigen erreicht Rekordmarken. War 2017 also ein gutes Jahr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

Ich bin froh, dass die Konjunktur gut läuft, dass die Arbeitslosenzahlen weiter sinken und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir gleichzeitig eine tiefe Spaltung am Arbeitsmarkt haben. Mehr als jeder fünfte Beschäftigte muss im Niedriglohnbereich oder in anderen schlechten Jobs arbeiten. Mehr als 7,5 Millionen Menschen arbeiten in Minijobs, in Teilzeit, mit befristeten Verträgen – ein großer Teil davon ist prekär. Zudem haben wir unverändert viele Langzeitarbeitslose und wird der Mindestlohn häufig unterlaufen. Das alles muss sich im neuen Jahr ändern. Wir müssen die gute Konjunktur nutzen, um mehr gute Arbeit zu schaffen.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen verharrt bei knapp einer Million. Liegt das auch an den Eingliederungshilfen, die seit Jahren in die Verwaltungsetats der unterfinanzierten Jobcenter verschoben werden?

Die Jobcenter sind seit langem unterfinanziert. Da muss die neue Bundesregierung endlich Geld in die Hand nehmen. Es fehlt mehr als eine Milliarde Euro im Jahr, die die Jobcenter brauchen, um Langzeitarbeitslose gut beraten zu können. Aber das hilft natürlich gar nichts, wenn man – so wie jetzt – zur Finanzierung des Personals die Eingliederungshilfen zusammenstreicht und nicht genug Umschulungsmaßnahmen anbieten kann. Es ist ein Skandal, dass wir Langzeitarbeitslosen nicht besser helfen.

Nicht umgesetzt hat die Bundesregierung bisher auch das Recht auf Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitjobs. Es gab Streit um die Größe der Betriebe, in denen das Recht gelten sollte. Wo würden Sie die Grenze ziehen?

Am sinnvollsten wäre es, wenn alle Beschäftigten diesen Anspruch geltend machen könnten, gleich wie groß der Betrieb ist. Wenn man schon eine Grenze ziehen will, könnte sie - wie heute schon im Gesetz - bei 15 Beschäftigten liegen, aber sicher nicht bei 200 oder mehr. Viele, gerade Frauen, hängen in der Teilzeitfalle fest, weil sie etwa zugunsten der Kindererziehung oder der Pflege Arbeit reduziert haben und dann nicht wieder zurückkommen in Vollzeit oder vollzeitnahe Beschäftigung. Da brauchen wir dringend einen Rechtsanspruch.

Die Digitalisierung der Wirtschaft stellt Unternehmen und Beschäftigte vor große Herausforderungen. Werden in einer automatisierten und digital vernetzten Arbeitswelt nur noch Hochqualifizierte eine Chance haben?

Nein. Aber die Arbeitswelt wird sich insgesamt verändern. Und je besser die Menschen qualifiziert sind, desto besser sind ihre Chancen. Es machen sich viele zu Recht Sorgen. Umso wichtiger ist es, dass Digitalisierung nicht nur als ein Thema von wirtschaftlicher Investition und Breitbandausbau gesehen wird, sondern als Transformation der gesamten Arbeitswelt, die alle angeht.

Was muss sich zum Beispiel an Schulen, Hochschulen und in den Betrieben ändern?

Wichtig ist, dass Menschen, die aus der Ausbildung in den Beruf gehen, ein Leben lang begleitet werden, damit sie sich immer wieder neu auf die sich verändernden Arbeitsprozesse einstellen können. Es braucht einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, entsprechende finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit, Arbeitszeit reduzieren zu können.

Der DGB warnt vor einem digitalen Prekariat und der Ausbeutung so genannter Clickworker. Wo genau liegt das Problem?

Bei digitalen Plattformen kann man Arbeit einkaufen, für Stunden oder Tage, aber ohne Sozialversicherung. Die Plattform-Betreiber sehen sich nicht als Arbeitgeber, die soziale Verantwortung übernehmen müssen. Der EuGH hat aber kurz vor Weihnachten entschieden, dass Uber mehr ist als eine Online-Fahrvermittlung, nämlich ein Transportunternehmen. Also sollte sich Uber jetzt mit Gewerkschaften an den Tisch setzen und verhandeln. Wir können nicht einfach zuschauen, wie immer mehr Menschen als Selbstständige oder digitale Tagelöhner nur mühsam über die Runden kommen und nicht abgesichert sind bei Krankheit und im Alter.

Wie könnte ein Ordnungsrahmen für digitale Plattformen aussehen? Geht es auch um Ruhezeiten oder Höchstarbeitszeiten?

Es ist ein großes Problem, dass Arbeit immer mehr entgrenzt wird, auch über mobile Endgeräte und Arbeit am Feierabend, am Wochenende oder sogar im Urlaub. Das bedeutet eine erhebliche gesundheitliche Belastung und widerspricht vernünftigen Regeln für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die kommende Bundesregierung muss da klare Grenzen ziehen.

Und wo sollten diese Grenzen liegen?

Im Schutz der Gesundheit - daran orientiert sich das geltende Arbeitszeitgesetz mit seiner verbindlichen Vorgabe von elf Stunden Ruhezeit. Der Acht-Stunden-Tag ist die Regel - mit Ausnahmen, klar. Das darf nicht aufgeweicht werden – auch in der digitalisierten Arbeitswelt gibt es keine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Von der neuen Flexibilität müssen endlich auch Arbeitnehmer etwas haben: Sie brauchen mehr Rechte und Spielräume, um über Lage und Dauer ihrer Arbeitszeit selbst bestimmen zu können.

Auch die Gewerkschaften müssen sich auf den Wandel einstellen. Braucht es da noch mehr spezialisierte Spartengwerkschaften?

Ich glaube nicht, dass wir mehr Branchengewerkschaften brauchen. Die Gewerkschaften müssen aber dafür sorgen, dass die Beschäftigen an der Gestaltung der Arbeit beteiligt werden. Daran müssen wir hart arbeiten, gemeinsam mit Betriebs- und Personalräten.

Wie viel Rückhalt haben die Gewerkschaften in der digitalen Arbeitswelt. Gelingt es ihnen, neue Mitglieder zu werben? Oder schwindet mit dem digitalen Wandel auch der Einfluss der Gewerkschaften?

Es gibt ermutigende Ansätze in einzelnen Branchen, aber auch für uns ist das natürlich ein neues Feld. Ich sehe die Gewerkschaften in einer Bewährungsprobe. Es hängt davon ab, wie die Digitalisierung gestaltet wird und ob es gelingt, gute Arbeit zu organisieren. Das ist eine große Herausforderung, denn die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse droht durch die Digitalisierung eher zuzunehmen.

Und dementsprechend schwer ist es, Mitglieder zu werben …

Keine Frage. Wenn die Leute unsichere Jobs haben, dann scheuen sie meist auch Konflikte mit dem Arbeitgeber. In der Folge verbreitet sich ein Klima von Angst, das es uns Gewerkschaften schwer macht, diese Menschen zu unterstützen und mit ihnen als Mitglieder gemeinsam die Arbeitsbedingungen zu verbessern.