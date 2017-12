Osnabrück. Die Katalanen haben ein neues Regionalparlament gewählt. Der Streit um die Unabhängigkeit der Region von Spanien ist damit aber noch nicht vom Tisch. Durch die Bevölkerung der wohlhabenden Region geht ein Riss. Ein Kommentar.

Die Bevölkerung ist gespalten in jene, die eine Zukunft innerhalb Spaniens sehen und in jene, denen eine Abkehr vom verhassten System nicht schnell genug gehen kann. Klar ist: Beide Seiten werden sich zusammenraufen müssen. Die Anhänger eines eigenen katalanischen Staates haben ihr Ziel erreicht, die absolute Mehrheit der Wähler hinter sich zu bringen. Das verschafft ihnen Legitimation für ihre umstrittene Politik. Die Zentralregierung in Madrid kann das nicht ignorieren.

Keine systematische Unterdrückung

Die Neuwahl in Katalonien war nötig geworden, nachdem Spaniens Zentralregierung die katalanische Separatistenregierung in Barcelona Ende Oktober abgesetzt hatte. Dem Kabinett unter Ministerpräsident Puigdemont war vorgeworfen worden, ein verfassungswidriges Unabhängigkeitsreferendum organisiert und schließlich eine Unabhängigkeitserklärung widerrechtlich durchgesetzt zu haben. Spaniens Verfassung sieht aber – anders als beispielsweise die britische mit Blick auf die Schotten – keine Abtrennung von Regionen vor. Und eine systematische Unterdrückung, die eine Unabhängigkeitsrevolte der Katalanen vielleicht hätte rechtfertigen können, gibt es in Spanien nicht.

Rajoy muss auf Separatisten zugehen

Der Geist der Autonomie ist aber aus der Flasche, so oder so. Dieser Erkenntnis wird sich auch die Zentralregierung in Madrid nicht verschließen können. Lange hat sie jegliche Verhandlungen über mehr Autonomierechte für die Katalanen – vor allem auch im Finanzbereich – rigoros abgelehnt. Das war kurzsichtig und hat zur Eskalation der Situation beigetragen. Angesichts des Wahlergebnisses bleibt Premier Manuel Rajoy nichts anderes übrig als auf die Unabhängigkeitsbefürworter in der spannungsgeladenen Region zugehen, um mit ihnen über mehr Selbstständigkeit zu verhandeln. Eine Lösung des Konflikts, der ganz Europa beunruhigt, kann es nur im Dialog geben. Die EU sollte sich als Vermittler zur Verfügung stellen. Die Neuwahl hat die Lage vorübergehend zwar etwas beruhigt und allen Beteiligten Zeit erkauft. Doch die Uhr tickt.

Tourismus eingebrochen

Hunderte Unternehmen haben ihre Zentralen inzwischen aus Katalonien abgezogen. Der Tourismus ist massiv eingebrochen. Die Wirtschaft schätzt politische Unsicherheit gar nicht. Die Separatisten, die vorgeben nur das Beste für Katalonien zu wollen, haben der Region einen Bärendienst erwiesen. Es wird Zeit, das zu erkennen und umzusteuern. Autonomie ja, Unabhängigkeit nein. Heute scheint in Katalonien vor allem eines sicher: Eine Rückkehr zur Normalität wird es so schnell nicht geben.