Interview zu Katalonien „Die EU muss regionalen Dimensionen gebührend Rechnung tragen“

Osnabrück. Die Katalanen haben ein neues Regionalparlament gewählt. Der Ruf nach Autonomie bleibt auf der Agenda. Aus diesem Anlass sprach unsere Redaktion mit Karl-Heinz Lambertz, dem Präsidenten des Ausschusses der Regionen der EU über Separatismus, regionale Identität und das Glück der deutschsprachigen Ostbelgier.

Als langjähriger Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien ist Karl-Heinz Lambertz vertraut mit den Spannungen zwischen Flamen und Wallonen in seinem Land. Heute ist der 65-jährige Sozialdemokrat Präsident des Ausschusses der Regionen der EU. Dieser hilft den regionalen Gemeinwesen, im Brüsseler Gesetzgebungsprozess Gehör zu finden.

Herr Lambertz, was viele Deutsche nicht wissen: Im benachbarten Königreich Belgien leben rund 80 000 deutschsprachige Belgier mit weitreichenden Autonomierechten. Sind die eigentlich immun gegenüber dem Willen zur Abspaltung?

Von Unabhängigkeit träumt in Ostbelgien niemand. Ganz im Gegenteil. Einen besseren Rahmen für die Entfaltung und Gestaltung ihrer Autonomie als den, welcher der belgische Bundesstaat bietet, kann sich die Deutschsprachige Gemeinschaft kaum vorstellen. Darin sind sich alle politischen Parteien über Mehrheits- und Oppositionsgrenzen hinaus einig. Und das bestätigen auch die laufenden Verhandlungen über eine erneute Autonomieerweiterung in eindrucksvoller Weise. Die Deutschsprachige Gemeinschaft sieht ihre Zukunft als gleichberechtigter Gliedstaat im Bundesstaat Belgien.

Noch vor ein paar Jahren war die Unabhängigkeit Flanderns von Belgien ein zentraler politischer Kampfbegriff. Ist eine Eskalation wie in Katalonien möglich?

Spannungen zwischen den belgischen Sprachgruppen sind so alt wie der belgische Staat selbst. Um sie abzubauen oder einigermaßen in den Griff zu bekommen, wurde Belgien ab 1970 etappenweise von einem dezentralisierten Einheitsstaat zu einem Bundesstaat mit konföderalen Zügen umgebaut. In den kommenden Jahren wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine 7. Staatsreform geben.

Und wenn sie scheitert?

Ein Auseinanderfallen des belgischen Staates ist meines Erachtens nicht zu erwarten, auch wenn die Schaffung eines unabhängigen Staates Flandern als Ziel in den Satzungen der N-VA (flämisch-populistische, an der Zentralregierung beteiligte Partei; d. Red.) festgeschrieben steht. Die große Mehrheit der Belgier und übrigens auch der N-VA-Wähler wollen den belgischen Staat aufrechterhalten. Daran haben die Ereignisse in Katalonien nichts geändert. Das Gegenteil ist eher der Fall.

Wie das?

Es wird mehr und mehr deutlich, dass eine einseitige Unabhängigkeitserklärung unweigerlich in eine Sackgasse mündet. Die Suche nach Kompromissen zur Verbesserung des innerstaatlichen Autonomiestatutes erweist sich als der bessere Weg. Er setzt allerdings Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten voraus. Diese Lehre lässt sich aus dem belgischen Beispiel ziehen. Dessen ungeachtet bleibt der institutionelle Zusammenhalt Belgiens ein prekäres Gleichgewicht, an dem ständig gearbeitet und das regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden muss.

In Katalonien sind die Autonomieforderungen eskaliert. Je größer die EU, umso stärker setzen viele Menschen offenbar auf regionale Identität. Wird das zunehmend zur Gefahr für die EU?

Die EU ist reich an regionaler Vielfalt. Oft sind regionale Identitäten älter und noch tiefer verwurzelt als die nationalen. Diese Tatsache muss auch auf der Ebene der europäischen Politikgestaltung ihren Niederschlag finden. Die EU muss der regionalen Dimension deshalb gebührend Rechnung tragen und sie bei der Umsetzung politischer Strategien sachgerecht einbeziehen. Jedes Land hat seine Besonderheiten und historisch gewachsenen Dezentralisierungsmodelle, auf die sich die EU einstellen muss. Letztendlich kommt es auf die wirksame Anwendung des Subsidiaritätsprinzips an.

Also darauf, dass die EU nur regelt, was auf europäischer Ebene besser geregelt werden kann als auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene. Viele Menschen empfinden die Gemeinschaft aber als übergriffig...

Für die Akzeptanz ist von ganz entscheidender Bedeutung, ob die Bürgerinnen und Bürger die EU als Bedrohung für die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen wahrnehmen oder oder ob sie in ihren Dörfern, Gemeinden, Städten und Regionen die Europapolitik ökonomisch, sozial und emotional als Mehrwert empfinden. Letzteres ist zunehmend nicht der Fall. Das muss sich dringend ändern. Dazu bedarf es mutiger Entscheidungen, transparenter Informationen und institutioneller Veränderungen.

Woran denken Sie?

Die Funktionsweise der EU leidet zunehmend darunter, dass es bei den Nizza-Verträgen nicht gelungen ist, das institutionelle Gefüge und die Entscheidungsstrukturen an die sich aus der Erweiterung ergebende Situation anzupassen. Die Stellung des Europaparlaments muss gestärkt, ihm endlich ein Initiativrecht zuerkannt werden. Die Rolle des Ministerrates als zweite Gesetzgebungskammer sowie die Exekutivfunktion der Kommission sind zu verdeutlichen. Schließlich ist zu klären, wie die intergouvernementale und die Gemeinschaftsmethode untereinander gewichtet werden. Das große Problem besteht darin, dass viele dieser Veränderungen Einstimmigkeit erfordern, es sei denn die Europäische Union beschreitet definitiv den Weg der verschiedenen Geschwindigkeiten.

Der „Ausschuss der Regionen“ ist nur ein beratendes Gremium. Muss dieser zahnlose Tiger nicht bissiger werden?

Die Kommission muss zwar die Stellungnahme anfragen, braucht sich jedoch nicht an deren Inhalte zu halten, das ist richtig. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind aber für die Ausführung von über 70 Prozent der europäischen Gesetzgebung zuständig. Im Laufe seiner 23-jährigen Geschichte hat der Ausschuss der Regionen zweifellos an Bedeutung gewonnen. Dies gilt sowohl für seine formellen als auch für seine informellen Einflussmöglichkeiten. Hier sind die zunehmende Resonanz der jährlich in Brüssel organisierten Europäischen Woche der Städte und Regionen sowie der rege Austausch mit den Mitgliedern der Kommission und des Europaparlamentes zu erwähnen. Natürlich gilt es, die Mitspracherechte des Ausschusses zu konsolidieren und auszubauen, um seiner Rolle als Sprachrohr der Gebietskörperschaften noch mehr Gewicht zu verleihen. Dies müsste bei einer zukünftigen Anpassung der EU-Verträge auch einen juristischen Niederschlag finden. Die Stimme des Ausschusses der Regionen ist umso hörbarer, je stichhaltiger seine Argumente und je größer sein Rückhalt bei den Gebietskörperschaften selbst sind.

Was also ist das beste Rezept gegen Separatisten?

Das beste und letztlich auch einzig wirksame Rezept heißt Dialog. Kompromissfähigkeit und -bereitschaft auf beiden Seiten sind die entscheidenden Voraussetzungen bei der Lösungssuche. Allgemeingültige Patentrezepte gibt es nicht. Es kommt immer entscheidend auf den Einzelfall mit seinen spezifischen Besonderheiten an. Allerdings kann man bei genauem Beobachten der verschiedenen Situation viel voneinander lernen. Der Ausschuss der Regionen bietet dazu einen geeigneten Rahmen.