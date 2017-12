SPD-Innenpolitiker im Interview Boris Pistorius: Wir rüsten richtig auf

Osnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius wird fortlaufend für andere Ämter gehandelt – und schließt einen Wechsel nicht aus. Seiner Partei rät der SPD-Politiker im Interview zu Einigkeit und Ruhe. Terror des IS hält er weiterhin für möglich.

Herr Pistorius, wie fällt Ihr innenpolitischer Jahresrückblick aus?

2017 war für Niedersachsen innen- und sicherheitspolitisch ein gutes Jahr. Wir haben die Polizei gestärkt, weitere Stellen geschaffen und die Ausrüstung verbessert. Wir haben als erstes Bundesland zwei Gefährder abgeschoben, aus Nigeria und Algerien, und damit bundesweit das erste Mal ein Gesetz angewendet, das schon seit zwölf Jahren existiert. Es kam in Niedersachsen zu keinen größeren Sicherheitsvorfällen. Die Sicherheitsbehörden haben in insgesamt unruhigen Zeiten ihren Job hervorragend gemacht. Mit Blick auf die Lage in der Welt muss man allerdings durchaus Sorgen haben, wie sich die Situation entwickelt. Der Quasi-Zusammenbruch des IS in Syrien und im Irak kann bedeuten, dass es weniger Terror gibt. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten, dass sich der Konflikt verlagert und sich islamistische Extremisten andere Handlungsfelder suchen. Das muss man abwarten und genau beobachten. Wir sind jedenfalls sehr wachsam und immer mit Hochdruck dabei die Entwicklungen gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern genau im Auge zu haben.

Was haben Sie sich für das nächste Jahr vorgenommen?

Ich werde den Kurs der konsequenten Stärkung der Sicherheitsbehörden fortsetzen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode dafür gesorgt, dass es in Niedersachsen heute so viel Polizei gibt wie noch nie. Im aktuellen Koalitionsvertrag wurde vereinbart, bis zu 3000 zusätzliche Stellen zu schaffen. Ein zweiter SEK-Standort kommt, genauso wie neue Hubschrauber und Fahrzeuge und wir werden, davon verspreche ich mir viel, zahlreiche externe Mitarbeiter einstellen. Die werden zielgerichtet bei Themen wie Cybercrime oder Islamismus als Wissenschaftler oder Techniker in den Laboren arbeiten. Wir rüsten richtig auf.

Können Sie das denn umsetzen, oder werden Sie Innenminister in einer Großen Koalition in Berlin?

Ich bin gerade erst in Hannover vereidigt worden. Dort ist jetzt mein Platz.

Heißt das, Sie schließen einen Wechsel nach Berlin aus?

Ich habe mir im Leben sehr früh abgewöhnt, irgendetwas auszuschließen. Man sollte seine Arbeit gut machen, im besten Fall Spaß daran haben und gut ist.

Falls Ministerpräsident Stephan Weil als Finanzminister nach Berlin geht, wäre in Hannover ein neues Amt für Sie frei – noch etwas, das Sie nicht ausschließen?

Ich bin Jurist und kein Mathematiker, deshalb fallen mir Gleichungen mit zu vielen Unbekannten besonders schwer. Deshalb mache ich mir auch lieber erst Gedanken zu Fragen, wenn diese anstehen.

Ganz unmittelbar an steht die Frage, ob die SPD-Basis eine Große Koalition will?

Das ist schwer zu sagen. Schon die Landesverbände sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Es hängt, glaube ich, entscheidend davon ab, was die Sondierungsgespräche bringen, was der Parteivorstand dann berät und beschließt als Grundlage für einen Parteitagsbeschluss im Januar. Wenn das überzeugend ist, gibt es auch eine Mehrheit. Aber überzeugend kann es nur sein, wenn es zwischen den Parteien eine klare Absprache darüber gibt, was die großen Themen sind, die wir einvernehmlich und im vertrauensvollen Umgang miteinander anpacken wollen. Ich halte hier vor allem Wohnen, Pflege, Rente, natürlich die innere Sicherheit und massive Investitionen in die Infrastruktur und Digitalisierung für wichtig. Wenn man das hinkriegt, mit klaren Themen und überzeugenden Argumenten, wird es eine Mehrheit für die Große Koalition in der SPD geben. Aber vor den Lohn haben die Götter den Fleiß gesetzt, heißt es ja.

Wie wollen Sie selbst abstimmen?

Ich werde mich auch erst entscheiden, wenn ich das Ergebnis der Sondierungen kenne.

Auf dem jüngsten Bundesparteitag sind Sie in den Vorstand der SPD gewählt worden. Würden Sie die gegenwärtige Phase als schwerste oder nur als schwere Krise der Partei bezeichnen?

Die Partei ist jedenfalls in einer Situation, die von den Mitgliedern, egal auf welcher Ebene, ziemlich schwierig einzuschätzen ist. Das ist auch kein Wunder, denn das ist eine solitäre Situation in der Geschichte Deutschlands. In Teilen der Partei gibt es deswegen Verunsicherung, ich kann das gut nachvollziehen. Umso wichtiger ist es, dass das Spitzenpersonal jetzt geschlossen agiert und damit aufhört, ständig überall etwas zu kommentieren und zu fordern. Es ist Zeit, dass man sich wieder auf sich selbst besinnt und auf die Verantwortung, die man gegenüber der Basis und den Menschen in Deutschland hat. Dann kommt man zu vernünftigen Ergebnissen, und die Lage beruhigt sich auch wieder.

Täuscht denn der Eindruck, dass Sigmar Gabriel von außen stichelt, Andrea Nahles sich im Inneren aus ähnlichen Gründen wie Olaf Scholz nicht durchsetzen kann und Martin Schulz aber auch nicht die Persönlichkeit sein wird, die die SPD mitreißen wird?

Ich darf ganz ehrlich sagen, dass ich genug habe von dieser Nabelschau und der Betrachtung einzelner Personen. Die Partei ist viel zu wichtig für Deutschland und viel zu stolz in ihrer Geschichte, als dass sie sich ständig mit sich selbst beschäftigen sollte. Ich wünsche mir jetzt einfach, es ist schließlich Weihnachten, dass mal Ruhe einkehrt und einfach jeder seine Arbeit macht, dann kommt man auch zu vernünftigen Ergebnissen. Das honorieren die Wählerinnen und Wähler letztendlich auch.

Hat Sigmar Gabriel nicht insofern Recht, dass zumindest die Berliner SPD-Kreise nicht mehr volksnah genug sind?

Dabei handelt es sich um ein Problem, das beide Volksparteien haben, und die kleinen Parteien übrigens ebenfalls. Nur bei den Volksparteien wiegt es eben schwerer. Ich glaube insgesamt, dass Politik wieder näher bei den Menschen stattfinden und dort auch erklärt werden muss. Wie bei den Bürgerforen, die wir im Wahlkampf gemacht haben. Frage auf den Bierdeckel, klare Antwort, erklären, fertig. Es ist wichtig, sich geduldig im Alltag Sorgen anzuhören, auch wenn man glaubt, die Fragen und Antworten schon zu kennen. Das haben die Menschen verdient. Warum wird die eine Sache so entschieden und die andere anders? Das muss man erklären, und seinen Gegenüber ernst nehmen. Das ist wichtig in einer Demokratie und das ist eine Kernaufgabe der Politik.

Zu einem ganz anderen Thema: Sachsen hat unlängst zwei Polizeipanzer des Rüstungskonzerns Rheinmetall gekauft – für 1,5 Millionen Euro pro Stück. Braucht man sowas?

Wir werden für die Spezialeinsatzkommandos sondergeschützte Fahrzeuge anschaffen, aber nicht als Panzer. Ich kenne keinen Polizeiführer in Niedersachsen, der einer Anschaffung nach sächsischem Vorbild das Wort redet, und halte das für Niedersachsen auch persönlich für keine Option.

Als potenzielle Bedrohungslage nennt Sachsen Terror. Aber im Fall Amri beispielsweise hätte ein solches Fahrzeug nicht geholfen. Wohl aber, wenn aus seiner Dauerüberwachung der verschiedenen Behörden in den verschiedenen Ländern die richtigen Schlüsse gezogen worden wären. Amri hatte sich auch in Niedersachsen aufgehalten – warum wurde er nicht festgenommen?

Nach allem, was ich weiß, ist den Sicherheitsbehörden in Niedersachsen kein Vorwurf zu machen. Das belegen auch die unterschiedlichen unabhängigen Berichte zu dem Fall. Wir können ja nicht, wenn andere Behörden in einem Einzelfall die Ermittlungsführung haben, mal eben jemanden festnehmen, auch falls wir das für richtig hielten – zumal es dafür eines konkreten Vorwurfs und eines Haftbefehls bedurft hätte. Der hat meines Wissens, zumindest als Amri in Niedersachsen unterwegs war, nicht vorgelegen. Amri hat in Niedersachsen weder Straftaten begangen, die eine Festnahme zugelassen hätten, noch gab es für niedersächsische Sicherheitsbehörden eine konkrete Gefahrenlage, die seine Ingewahrsamnahme erforderlich gemacht hätte. Es gab für die niedersächsischen Sicherheitsbehörden also keine rechtliche Möglichkeit, Amri die Freiheit zu entziehen.

Stimmen die Gerüchte, wonach Amri auf Wunsch ausländischer Geheimdienste nicht festgenommen worden ist?

Ich kenne die Gerüchte, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das stimmt oder nicht.