Osnabrück. Wie schön: Der Schutz möglicher Standorte für ein Atommüll-Endlager läuft nach Einschätzung der zuständigen Behörde bislang reibungslos. Wann und ob es ein Endlager geben wird, steht aber weiter in den Sternen. Ein Kommentar.

Einfach irre: Ende 1960 ging in Franken das erste kommerzielle Kernkraftwerk der Bundesrepublik in Betrieb. Der hochgefährliche Atommüll türmt sich seither in provisorischen Zwischenlagern. Denn ein Endlager dafür gibt es bis heute nicht – mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Einstieg in die Atomkraft.

Aktuell scheint das kaum jemanden zu stören, wie wir ja auch lässig mit der Gefahr terroristischer Angriffe auf Nuklearanlagen leben. Das Problem wird jedoch spätestens dann wieder zu aufgeregten Debatten führen, wenn die Suche nach einem Endlagerstandort konkreter wird. Denn wer will den Dreck schon haben? Wird es wirklich gelingen, die Menschen vor Ort zu überzeugen? Oder wird es, wie am Zwischenlager und „Erkundungsbergwerk“ Gorleben, zu jahrelangen schweren Auseinandersetzungen kommen?

Noch sind wir aber lange nicht so weit, noch steht die Standortsuche ganz am Anfang und ist das Ende ungewiss. Darüber können auch beruhigende Erklärungen des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit nicht hinwegtäuschen. Es läuft, sagt Behördenchef König, meint damit aber nur den Schutz möglicher Standorte vor Tiefbohrungen und unterirdischen Arbeiten. Es sollte nicht wundern, wenn es noch einmal ein halbes Jahrhundert dauert, bis ein Platz für den Atommüll gefunden ist.